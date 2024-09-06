Олжас Бектенов ознакомился с диверсификацией экономики Степногорска

Глава правительства Олжас Бектенов на примере ТОО "Тепличные технологии Казахстана" ознакомился с диверсификацией экономики моногорода Степногорск и обеспечением продовольственной безопасности региона, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр ознакомился с производственными мощностями одной из крупнейших в стране теплиц, расположенной в Степногорске, и осмотрел линейку выпускаемой продукции. Инвестиционный проект запущен в 2010 году при поддержке АО "КазАгроФинанс" и включён в региональную Карту индустриализации Акмолинской области.

Площадь тепличного комплекса составляет 4,8 гектара, производственная мощность – 2400 тонн овощей в год. Производство круглогодично обеспечивает потребности столицы в свежих огурцах, томатах и зелени. Продукция также реализуется в других регионах страны. В апреле введена вторая очередь проекта, в рамках которой начато освоение новых овощных культур, в частности, баклажанов.

Генеральный директор ТОО "Тепличные технологии Казахстана" Александр Грибалев доложил, что в ближайшей перспективе планируется строительство отделения по выращиванию до 50 тонн клубники в год. В этой связи был поднят ряд вопросов производственного характера, в том числе по расширению мощностей тепличного комплекса.

Глава правительства подчеркнул важность проводимой предприятием работы по формированию продовольственного пояса вокруг столицы и поручил профильным министерствам оказать необходимое содействие отечественному производителю для раскрытия экспортного потенциала.

Здесь же главе правительства рассказали о планах по реконструкции городского стадиона. Объект находится в аварийном состоянии. Согласно проекту, обновят беговое покрытие, искусственный газон, подогрев поля. Запланирован ремонт одной трибуны, тренажерного зала, тира, раздевалки. Предусмотрено строительство нового футбольного поля. К демонтажу строения бригады приступят уже в октябре. Начало строительства запланировано на второй квартал 2025 года, к лету 2026 — ввод в эксплуатацию. Техническое обследование, разработку проекта и реконструкцию взяла на себя компания "Алтыналмас".

Премьер-министр отметил важность модернизации инфраструктуры и подчеркнул готовность правительства оказывать необходимое содействие бизнесу в реализации проектов в рамках социальной ответственности.

В ходе рабочей поездки глава правительства также ознакомился с деятельностью Степногорского подшипникового завода. Предприятие производит 100% подшипников в стране и играет важную роль в развитии машиностроения и других отраслей. Рабочими местами обеспечено свыше 2 тысяч человек. В прошлом году завод произвел 20,2 тысячи тонн подшипников, за 7 месяцев этого года объём производства составил 16,3 тысячи тонн. При этом проектная мощность достигает 1,7 миллиона подшипников в год. Осмотрев производственные линии, Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения загрузки предприятия, а также отметил перспективы создания промышленного кластера вокруг производства, который будет способствовать привлечению инвестиций, созданию дополнительных рабочих мест и ускорению технологического прогресса в Степногорске и его окрестностях.

В ходе ознакомления с работой подшипникового предприятия проведена встреча с активом работников. Обсуждены вопросы углубления производства, освоения рынка сбыта. Внимание уделено уровню энергообеспечения. Премьер-министр и члены правительственной делегации дали соответствующие комментарии и разъяснения.

"Для развития промышленности и ввода новых предприятий важна стабильная подача энергии. На сегодня мы потребляем больше, чем производим, поэтому вынуждены закупать энергию. Этот дефицит с учетом растущих потребностей будет постоянно расти – из года в год. Поэтому нам нужны надежные источники электроэнергии. Когда говорят, что можно развивать альтернативные – солнце, воду, ветер – это мы тоже будем делать, но они не дадут необходимой стабильности, только могут стать дополнительными источниками. Обеспечить устойчивость энергосистемы может развитие атомной энергетики. К тому же у нас есть свое сырье, кадры имеются", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что современные атомные станции строятся в соответствии с самыми высокими мерами безопасности. В свою очередь, коллектив предприятия выразили поддержку проводимой работе и инициативам Главы государства, озвученным в Послании, в том числе по поддержке бизнеса и строительству АЭС.