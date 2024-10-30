Олжас Бектенов ответил на вопросы депутатов о развитии экономики: поручение Президента однозначно будет выполнено

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса, рассказал о работе Правительства в свете поставленных задач по увеличению ВВП к 2029 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Бектенов напомнил, что согласно прогнозу социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы и базовому сценарию, ежегодный рост ВВП в среднем запланирован на уровне 5,4%. При достижении такого показателя внутренний валовый продукт страны увеличится с 321 миллиарда долларов в 2025 году до 498 миллиардов долларов в 2029 году.

"Таким образом, задача, поставленная Главой государства по доведению объёма ВВП до 450 миллиардов долларов в 2029 году будет выполнена. Но правительство ставит в своей работе для себя более высокие ориентиры, которые предусмотрены утверждённым Национальным планом развития республики до 2029 года. Согласно этому документу, ежегодный рост ВВП должен составлять от 5,6% до 6,9%. Это очень амбициозная задача и для того, чтобы достичь таких показателей, необходима активная работа по диверсификации экономики по повышению ее сложности, по организации запуска производств продукции высокого передела в стране, отход от сырьевой зависимости", - сказал премьер-министр.

Между тем, по итогам девяти месяцев этого года рост ВВП составил 4%. Как отметил Бектенов, этот рост достигнут на фоне снижения объёмов добычи нефти.

"То есть мы растём за счет других ненефтяных отраслей. Растем за счет сельского хозяйства, которое выросло на 11,45%, за счёт транспорта, торговли, которые показали выше 6% роста. Строительство выросло на более чем 10%. Таким образом, рост в этих отраслях позволяет нам поддерживать рост экономики, в целом рост ВВП. Конечно, этого недостаточно, мы это понимаем. И поэтому будем работать и уже работаем над узловым вопросом - это привлечение серьёзных объемов инвестиций в экономику для реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов в стране", - сказал Бектенов.

Одной из точек роста, как отметил глава кабмина, выступит реализация национального плана инфраструктурного развития, который предусматривает очень серьезные инвестиции в различную инфраструктуру в стране.

Также по поручению президента разрабатывается новый национальный проект по модернизации системы ЖКХ.