Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Заместителем Генерального директора – Региональным представителем FAO по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу.

Обсуждены планы по реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем. Внимание уделено реализации совместных проектов в рамках Программы партнерства Казахстан – FAO. Портфель Организации в стране состоит из 55 проектов.

"Примечательно, что мы встречаемся с Вами после принятого вчера важного решения о создании в Алматы Центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Отрадно, что инициатива Главы нашего государства была единогласно поддержана всеми странами-членами Генеральной Ассамблеи ООН. Это знак высокого доверия и большая ответственность для нас. Сегодняшний диалог, уверен, позволит нам предметно рассмотреть вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе и сфере водных ресурсов. Казахстан является лидером по производству и экспорту зерновых и масличных культур в Центральноазиатском регионе. Мы намерены активно развивать переработку сельхозпродукции и увеличить долю продукции с высоким переделом до 70%. В предстоящие три года планируем реализовать более 600 инвестиционных проектов в АПК на $4,8 млрд. FAO является важным стратегическим партнером в достижении этих целей", – подчеркнул Олжас Бектенов.

На сегодня в глобальном индексе продовольственной безопасности Казахстан занимает 32-е место из 113. Отечественная сельхозпродукция экспортируется в 80 стран мира. По итогам прошлого года в результате принятых мер по поддержке агропромышленного комплекса рост валовой продукции составил 13,7%.

Заместитель Генерального директора – Региональный представитель FAO по Европе и Центральной Азии Виорел Гуцу отметил значительный потенциал Казахстана в агропромышленном секторе и подчеркнул важность расширения сотрудничества для устойчивого развития сельских территорий.

"Казахстан активно стремится развивать сельское хозяйство, внедряя инновационные подходы и технологии, а также улучшать доступ к финансированию и инвестициям. В июле 2018 года Казахстан ратифицировал базовое соглашение между Правительством Казахстана и FAO. Неотъемлемой частью данного соглашения является "Программа партнерства FAO-Казахстан" (ФКПП). Ключевыми направлениями ФКПП, финансируемой Министерством сельского хозяйства Казахстана, станут повышение продовольственной безопасности, цифровизация агробизнеса, устойчивое управление ресурсами и развитие экспортного потенциала, что будет способствовать устойчивому росту сельских территорий и улучшению жизни сельчан", – сказал Виорел Гуцу.

Кроме того, обсуждены перспективы сотрудничества в сфере водных ресурсов. Казахстан осуществляет масштабную модернизацию водного сектора, в т.ч. строительство 20 новых и реконструкция не менее 15 действующих водохранилищ, а также реконструкция и цифровизация более 3,5 тыс. км ирригационных каналов. Участники встречи подчеркнули, что решение экологической проблемы в Каспийском море должно стать приоритетом долгосрочного международного взаимодействия.

По итогам встречи подтверждена готовность к укреплению взаимодействия для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации совместных инициатив.