Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований, открытой в связи с авиакатастрофой самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Правительства РК.

26 декабря в Азербайджане объявлен траур. Память погибших почтили минутой молчания.

"В этот трудный момент от имени Правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу – терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку", — написал Бектенов.

Ранее руководитель Правительства выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана. Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в город Актау.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолёта в Актау продолжаются работы.