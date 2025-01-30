Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы встретился с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом. Рассмотрены вопросы углубления торгово-экономических отношений, сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также инвестиционного взаимодействия, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе переговоров стороны отметили, что получение Ираном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в декабре прошлого года способствует развитию двусторонних отношений по всем направлениям.

Иран является дружественным соседом Казахстана в Каспийском регионе. За 11 месяцев прошлого года товарооборот между странами увеличился на 8,1% и достиг почти 300 млн долларов. Казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объёмов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более 132 млн долларов. В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортёры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. За 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг 186 млн долларов.

Обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объёма грузоперевозок в рамках международного коридора "Север-Юг", расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских (Актау, Курык) и иранских (Анзали, Амирабад) портов.

"Основная наша цель – полное выполнение задач, определённых главами государств и поднятие казахстанско-иранского сотрудничества на качественно новый уровень. Потенциал нашего торгово-экономического партнёрства высок, и у нас достаточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами", — подчеркнул Олжас Бектенов.