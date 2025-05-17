Олжас Бектенов обсудил с экспертами вопросы развития экономики
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с экспертами, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития экономики.
Экономисты поделились экспертным мнением о текущей ситуации на мировых рынках, отметили тенденции, влияющие на национальную экономику, и озвучили ряд предложений, касающихся дальнейшей работы по обеспечению экономического роста.
Внимание было уделено инвестиционному, торговому направлениям, а также обрабатывающей промышленности. Кроме того, рассмотрена деятельность Правительства по оптимизации неприоритетных расходов и перераспределению средств на значимые направления с акцентом на эффективность.
По итогам обсуждения Премьер-министр поручил Министерству национальной экономики проработать озвученные предложения.
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