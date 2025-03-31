Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по развитию геологоразведки и недропользования в рамках реализации поручений Президента Казахстана. В центре внимания – привлечение инвестиций, расширение изученности недр и запуск новых проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности увеличится до 2,2 млн км². Для этого будут внедрены новые методы детализированного картирования – масштаб 1:25 000 вместо нынешнего 1:200 000. Это позволит точнее выявлять потенциальные месторождения и повысить привлекательность отрасли для инвесторов.

Продолжается работа с национальной компанией "Тау-Кен Самрук", которая участвует в прединвестиционной подготовке и разработке новых месторождений. Среди пилотных проектов:

Каратас (медь)

Жосабай (золото)

Северный Катпар и Верхнее Кайракты (вольфрам)

Куйректыколь (редкоземельные металлы, Карагандинская область)

Последний объект имеет стратегическое значение, поскольку редкоземельные металлы используются в производстве полупроводников и мощных магнитов.

За последние 6 лет объем частных вложений в разведку твёрдых полезных ископаемых (ТПИ) вырос втрое и достиг 100 млрд тенге. Однако государственные инвестиции остаются на недостаточном уровне. В связи с этим Министерству финансов поручено найти дополнительные средства для финансирования геологоразведки.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо развивать инфраструктуру, внедрять научные подходы и активнее привлекать инвестиции. Фонд "Самрук-Казына" и профильное министерство должны выстроить единый цикл развития минерально-сырьевой базы страны.

В 2024 году в Казахстане выявлено 38 новых перспективных площадей ТПИ, что подтверждает высокий потенциал отрасли и её стратегическую важность для экономики.