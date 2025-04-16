Олжас Бектенов обсудил инфраструктурные проекты с главой CITIC Construction
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Премьер-министр Олжас Бектенов провёл встречу с председателем CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем. Внимание уделено сотрудничеству в области реализации крупных инфраструктурных проектов, передаёт BaigeNews.kz.
Обсуждены итоги совместной работы по реконструкции автодорог Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш протяженностью 768 км и 363 км соответственно и модернизации завода по производству дорожного битума Caspi Bitum.
Руководитель правительства отметил необходимость обеспечения высокого качества и сроков строительства, выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества.
Председатель CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в агропромышленном секторе и реализации совместных проектов в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
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