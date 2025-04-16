  • 16 Апреля, 20:29
  • BAIGENEWS

Олжас Бектенов обсудил инфраструктурные проекты с главой CITIC Construction

Сегодня, 18:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
142
Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов провёл встречу с председателем CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцянем. Внимание уделено сотрудничеству в области реализации крупных инфраструктурных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Обсуждены итоги совместной работы по реконструкции автодорог Талдыкорган – Усть-Каменогорск и Караганда – Балхаш протяженностью 768 км и 363 км соответственно и модернизации завода по производству дорожного битума Caspi Bitum. 

Руководитель правительства отметил необходимость обеспечения высокого качества и сроков строительства, выразил готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества. 

Председатель CITIC Construction Co., Ltd. Ян Цзяньцян выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в агропромышленном секторе и реализации совместных проектов в области глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Самое читаемое

Наверх