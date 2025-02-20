Премьер-министр провел совещание по рассмотрению хода исполнения поручений Главы государства по привлечению инвестиций в экономику страны, передаёт BaigeNews.kz.

Заслушана информация руководства Министерства иностранных дел, компании Kazakh Invest по темпам работы и анализу факторов, повлиявших на динамику инвестиционной деятельности. В 2024 году в Казахстане введено в эксплуатацию 230 инвестпроектов на 1,85 трлн тенге. Работа Инвестиционного штаба за год позволила устранить 115 проблемных вопросов инвесторов по проектам на общую сумму свыше $50 млрд.

Внедряется подход таргетированного привлечения инвесторов в приоритетные ниши, где у Казахстана имеется конкурентное преимущество с потенциалом для более высокого передела и экспортных возможностей. Определены ТОП-10 компаний – лидеров отраслей для переговоров по конкретным перспективам сотрудничества и перехода в стадию активного инвестирования. Так, работа перестраивается через принцип "заказа на инвестиции" с учетом потребностей экономики, конкурентных преимуществ регионов и других факторов.

К примеру, продуктивная работа проведена с крупнейшими китайскими агропромышленными компаниями. Fufeng Group в ближайшее время планирует начать строительство завода по производству глутомата натрия за счет глубокой переработки кукурузы на $350 млн в Жамбылской области. Dalian Hesheng Holding Group летом текущего года приступит к СМР в рамках комплекса по глубокой переработке пшеницы в Акмолинской области на $650 млн. Со всеми компаниями продолжается активная работа по "приземлению" проектов, т.е. созданию благоприятных условий, включая доступную инфраструктуру и оперативное решение административных вопросов.

Кроме того, определены 20 стратегических проектов с общим объемом инвестиций в $12 млрд, охватывающие ключевые отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, энергетику, промышленность, производство строительных материалов и другие.

Из числа представленных проектов в текущем году планируется заключение Соглашений об инвестициях по 14 проектам, по 13 проектам – начало строительно-монтажных работ, и ещё по 16 проектам планируется начать разработку проектно-сметной документации.

Внимание также было акцентировано на проектах, договоренности о реализации, которых, были заключены в рамках рабочих поездок, встреч и иных мероприятий. Премьер-министр детально остановился на инвестпроектах, где были сорваны сроки их реализации. Заслушаны акимы Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, городов Астана, Шымкент и министры здравоохранения, торговли.

"На сегодня принимаемые меры по привлечению инвестиций со стороны акиматов не раскрывают возможности регионов, недостаточно задействован экономический потенциал. Работа в данном направлении должна вестись на всех уровнях вертикали местной власти – включая районных акимов", – поручил руководитель Правительства.

Одобрены подходы по внедрению плановых индикаторов работы акиматов регионов, министерств.

Действенным механизмом мониторинга и усиления контроля за реализацией проектов станет новая Национальная цифровая инвестиционная платформа, где на сегодня уже имеются данные о 1159 проектах. Данные будут наполняться совместно с НПП "Атамекен" и верифицироваться на местах акиматами.

Вместе с тем, в ходе совещания отмечен ряд проблемных вопросов, влияющих на оперативность работы госорганов и требующих принятия мер.

Среди них дефицит и отсутствие оперативного подведения инфраструктуры, сложные административные процедуры и задержки в выдаче разрешений, длительные сроки предоставления земельных участков. По всем вопросам приняты необходимые решения.