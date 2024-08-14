Олимпийцев и их тренеров наградили орденами в Казахстане

Указом президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Орденом "Барыс" І степени:

1. Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;

Орденом "Барыс" ІІІ степени:

1. Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;

Орденом "Парасат":

1. Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;

2. Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

3. Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;

4. Ким Александр Томович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

5. Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;

6. Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

7. Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

8. Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

9. Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;

10. Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

Орденом "Құрмет":

1. Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;

2. Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

3. Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

4. Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

5. Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;

6. Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;

7. Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;

8. Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.

Кроме того, Благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.