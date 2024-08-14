Олимпийцев и их тренеров наградили орденами в Казахстане
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Указом президента Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Орденом "Барыс" І степени:
1. Сметов Елдос Бактыбайулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Жамбылская область;
Орденом "Барыс" ІІІ степени:
1. Мельниченко Юрий Васильевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, Карагандинская область;
Орденом "Парасат":
1. Джилгелдиев Галымжан Джамбулбекович – тренер КГКП "Школа высшего спортивного мастерства", Жамбылская область;
2. Еркебаев Аскар Берикбаевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
3. Жадраев Демеу Нурдаулетович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, область Жетісу;
4. Ким Александр Томович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
5. Коныратов Боранбек Темиргалиевич – тренер КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства", Алматинская область;
6. Курбанов Нариман Хусанжанович – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
7. Курбанов Хусанжан Шарипович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
8. Қырғызбаев Ғұсман Даниярұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
9. Оралбай Нурбек Рахатулы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Астана;
10. Сулейменов Нурбол Нуриевич – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
Орденом "Құрмет":
1. Альсенов Алмаз Женысович – советник президента Международной федерации дзюдо, город Астана;
2. Камеков Долкунжан Турсунович – тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
3. Қызайбай Назым Абайқызы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
4. Ле Александра Георгиевна – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
5. Насиев Ермек Кадырбекович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
6. Насонов Геннадий Романович – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы;
7. Сатпаев Ислам Назарғожаұлы – спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта, город Алматы;
8. Скиба Вероника Викторовна – старший тренер ГККП "Специализированная школа высшего спортивного мастерства", город Алматы.
Кроме того, Благодарность президента объявлена главному тренеру национальной сборной по пулевой стрельбе Ольге Довгун и советнику президента Международной федерации дзюдо Асхату Житкееву.
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