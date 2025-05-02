2 мая заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир спортсменам — призёрам Олимпиады-2024. В числе получивших жильё — серебряный медалист по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и бронзовые призёры Назым Кызайбай (бокс) и Ислам Сатпаев (стрельба), передаёт BaigeNews.kz.

По информации акимата, ещё двое медалистов — Гусман Кыргызбаев (дзюдо) и Александра Ле (стрельба) — находятся за рубежом. Ключи им передадут по возвращении в страну.

"Ваши победы — это результат многолетнего упорного труда и достойный пример для нового поколения спортсменов. Алматы высоко ценит ваши достижения и будет продолжать поддерживать вас на пути к новым успехам", — сказал Бейбут Шаханов.

Эта новость стала продолжением громкой истории, вызвавшей общественный резонанс. Ранее боксерша Назым Кызайбай, трёхкратная чемпионка мира и бронзовая призёрка Олимпиады в Париже, открыто заявила, что до конца апреля 2025 года не получила ни обещанных 75 тысяч долларов, ни квартиры, несмотря на заверения чиновников.

Критика спортсменки и общественное внимание к ситуации вынудили власти подробно разъяснить механизм выдачи жилья. Как уточнили в управлении спорта Алматы, передача квартир шла поэтапно, с учётом бюджетных процедур и ремонта. Все документы были оформлены ещё в январе, а вручение ключей — согласовано с самими спортсменами.

Бейбут Шаханов подчеркнул, что городская администрация высоко ценит вклад спортсменов в развитие спорта и патриотизма, и пообещал продолжать оказывать поддержку на пути к новым победам.

Ранее Правительством Казахстана было принято постановление о предоставлении денежных вознаграждений победителям и призёрам XXXIII летних Олимпийских игр и XVII летних Паралимпийских игр, состоявшихся в 2024 году в Париже.