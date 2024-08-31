Олимпийскому призёру Нариману Курбанову подарили двухкомнатную квартиру в Алматы

В Алматы, в родной спортивной школе серебряного призёра Олимпиады в Париже, чествовали гимнаста Наримана Курбанова. Местные предприниматели подарили спортсмену сертификат на двухкомнатную квартиру, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №9, где когда-то воспитывали Наримана, гимнаста поздравляли на мероприятии, посвящённом Дню Конституции страны. Бизнесмен Билалдин Ушуров от имени предпринимателей вручил Курбанову сертификат на жильё в мегаполисе.

"Прежде всего хочу выразить благодарность нашим меценатам, бизнесменам, друзьям, которые подарили мне двухкомнатную квартиру. На самом деле, я не ожидал, что получу такой подарок. Это огромное счастье, для меня это станет большой помощью в моем новом жизненном пути. Такой подарок за мою историческую победу даёт мне мотивацию двигаться дальше и тренироваться еще усерднее. Я приложу все усилия на следующие четыре года ради завоевания золотой медали", — не скрывал радости Нариман Курбанов.

Фото: СДЮШОР № 9

Напомним, казахстанец стал вторым в упражнении на коне на Олимпиаде в Париже и принёс стране четвёртую по счёту медаль. Его "серебро" стало первой медалью в истории Казахстана, завоеванной в спортивной гимнастике. На видео попала эмоциональная реакцич родных и близких Наримана на его "серебро".

Фото: Сали Сабиров

Ранее президент Казахстана подписал указ о награждении Курбанова орденом "Парасат". Также известно, что гимнасту, завоевавшему историческое "серебро" на Олимпиаде в Париже, подарили автомобиль Skoda Kodiaq.

Призёр Олимпийских игр рассказал корреспондентам BaigeNews.kz о том, что поехал на финал соревнований в Париже на метро.

"Просто мозг отключил и шёл до конца", — признался спортсмен после награждения.