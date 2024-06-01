Олимпийский отбор по боксу: Назым Кызайбай одержала очередную победу в Таиланде

В Бангкоке продолжается олимпийский отборочный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Сегодня, 1 июня, казахстанка Назым Кызайбай провела очередной бой.

В 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов ей противостояла англичанка Саванна Стабли.

Назым выиграла поединок, пробившись в 1/4 финала.

Отметим, что ранее в эту же стадию вышла и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).