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Олимпийский отбор по боксу: Назым Кызайбай одержала очередную победу в Таиланде

Сегодня, 19:30
АВТОР
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Olympic.kz Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30
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Фото: Olympic.kz

В Бангкоке продолжается олимпийский отборочный турнир по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Сегодня, 1 июня, казахстанка Назым Кызайбай провела очередной бой.

В 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов ей противостояла англичанка Саванна Стабли. 

Назым выиграла поединок, пробившись в 1/4 финала.

Отметим, что ранее в эту же стадию вышла и Валентина Хальзова (до 75 килограммов).

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