Олимпийский чемпион стал главным тренером "Барыса"

В хоккейном клубе "Барыс" сообщили о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи, передаёт BaigeNews.kz.

"Новым главным тренером "Барыса" назначен Вячеслав Буцаев. Соглашение со специалистом будет действовать до конца сезона", - сообщили в клубе.

В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге.

В качестве главного тренера в КХЛ Вячеслав Буцаев возглавлял ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимик". Последним местом работы специалиста был "Витязь", с которым он вышел в плей-офф КХЛ в сезоне 2022-23.

В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королёв, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.