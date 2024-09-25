Олимпийский чемпион стал главным тренером "Барыса"
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В хоккейном клубе "Барыс" сообщили о прекращении сотрудничества с Дэвидом Немировски. Тренерский штаб также покинули Макс Марковиц и Стив МакГичи, передаёт BaigeNews.kz.
"Новым главным тренером "Барыса" назначен Вячеслав Буцаев. Соглашение со специалистом будет действовать до конца сезона", - сообщили в клубе.
В качестве игрока Буцаев становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а также выигрывал чемпионаты России и Швеции. Помимо этого, за его плечами более 130 матчей в Национальной хоккейной лиге.
В качестве главного тренера в КХЛ Вячеслав Буцаев возглавлял ЦСКА, "Сочи" и "Нефтехимик". Последним местом работы специалиста был "Витязь", с которым он вышел в плей-офф КХЛ в сезоне 2022-23.
В тренерский штаб Буцаева войдут Евгений Королёв, Талгат Жайлауов, Олег Ромашко, Андрей Шаянов, Кирилл Легчаков и Сергей Тамбулов.
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