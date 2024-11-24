Олимпийский чемпион Серик Сапиев получил новую должность

Министерство туризма и спорта РК согласовало кандидатов на должности руководителей управлений в двух областях, один из новых назначенцев — олимпийский чемпион Серик Сапиев, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, в столице под председательством Министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова прошло заседание комиссии по назначению руководителей региональных управлений спорта. На заседании были рассмотрены кандидатуры на руководящие должности в управлениях физической культуры и спорта Карагандинской и Павлодарской областей.

Комиссия согласовала кандидатуру чемпиона Олимпийских игр в Лондоне по боксу Серика Сапиева на пост руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области, а также кандидатуру заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Азамата Имашева на должность руководителя Управления физической культуры и спорта Павлодарской области. В ходе заседания комиссии были заданы вопросы о профессиональном опыте кандидатов, их планах по развитию спорта в регионе, а также об их знаниях в области спортивной науки и менеджмента.

"Глава государства на встрече с призёрами XXXIII летних Олимпийских игр обратил внимание на проблему того, что регионы самостоятельно решают, какие виды спорта развивать. В этой связи Президент поручил Правительству восстановить управленческую вертикаль в спорте на всех уровнях. Теперь кандидаты на руководящие посты в областных управлениях спорта утверждаются комиссией, созданной при Министерстве туризма и спорта РК", — отметил Ербол Мырзабосынов.

Отметим, что кандидатуры предлагаются местными исполнительными органами, и назначению подлежат только те, кто получил положительное заключение Комиссии, действующей при Министерстве туризма и спорта.