Олимпийский чемпион ответил на обвинение в домашнем насилии
Сегодня, 07:34
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Сегодня, 07:34Сегодня, 07:34
99Фото: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Олимпийский чемпион по теннису немец Александр Зверев прокомментировал дело о домашнем насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Я верю в немецкую судебную систему, а ещё верю в правду. Я уверен, что не проиграю. Нет ни единого шанса", — заявил немецкий теннисист российского происхождения.
В июле 2023 года бывшая девушка Зверева Бренда Патеа обвинила спортсмена в нанесении телесных повреждений. Прокурор ходатайствовал о возбуждении уголовного дела. Берлинский суд оштрафовал теннисиста на 450 тысяч евро. Слушания по делу начнутся 31 мая.
На стартующем 26 мая "Ролан Гаррос" Зверев в первом круге сыграет против испанца Рафаэля Надаля.
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