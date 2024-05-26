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Олимпийский чемпион ответил на обвинение в домашнем насилии

Сегодня, 07:34
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Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru Сегодня, 07:34
Сегодня, 07:34
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Фото: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Олимпийский чемпион по теннису немец Александр Зверев прокомментировал дело о домашнем насилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"Я верю в немецкую судебную систему, а ещё верю в правду. Я уверен, что не проиграю. Нет ни единого шанса", — заявил немецкий теннисист российского происхождения.

В июле 2023 года бывшая девушка Зверева Бренда Патеа обвинила спортсмена в нанесении телесных повреждений. Прокурор ходатайствовал о возбуждении уголовного дела. Берлинский суд оштрафовал теннисиста на 450 тысяч евро. Слушания по делу начнутся 31 мая.

На стартующем 26 мая "Ролан Гаррос" Зверев в первом круге сыграет против испанца Рафаэля Надаля.

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