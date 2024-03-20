Олимпийский чемпион Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет

Казахстанский борец вольного стиля Мухамбет Куатбек скончался в возрасте 27 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram Bas Sport.

Причина смерти спортсмена пока не называется.

"Главным достижением в карьере Мухамбета Куатбека была золотая медаль юношеских Олимпийских игр: награду высшей пробы казахстанец завоевал в 2014 году в Нанкине (Китай); он выступал в весовой категории до 54 килограммов.

Также Куатбек становился бронзовым призером юношеского чемпионата мира и дважды попадал в число медалистов на чемпионате Азии среди юниоров — на континентальном первенстве он выигрывал серебряную и бронзовую медали", - пишет издание.