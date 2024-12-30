Олимпийский чемпион из Казахстана потерпел фиаско на элитном турнире
17-летний казахстанский спортсмен занял 42-е место.
Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05Сегодня, 02:05
127Фото: olympic.kz
Казахстанец Илья Мизерных неудачно выступил на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Оберстдорфе (Германия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
17-летний казахстанский спортсмен занял 42-е место, набрав 122.6 балла. Весь пьедестал заняли австрийцы: первым стал Штефан Крафт (335.1 балла), второе место занял Ян Хёрль (331.6 балла), а тройку замкнул Даниэль Чофениг (323.6 балла).
Напомним, в январе 2024 года Илья Мизерных завоевал историческую золотую медаль на Зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне (Южная Корея). Ранее Казахстан никогда не выигрывал "золото" в прыжках на лыжах с трамплина на юношеской Олимпиаде.
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