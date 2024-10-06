Олимпийский чемпион Елдос Сметов обратился к казахстанцам

На один из участков Жамбылской области пришёл триумфатор парижской олимпиады Елдос Сметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций области.

Прославленный спортсмен пришел на избирательный участок №82, расположенный в многопрофильной гимназии №41 имени Пушкина.

Олимпийский чемпион отдал свой голос, после чего порадовал местных жителей возможностью пообщаться и сфотографироваться с кумиром.

"Сегодня я пришел на участок для голосования, чтобы отдать свой голос на референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Это не просто выбор, это решение, которое повлияет на будущее нашей страны, на жизнь наших детей и внуков. Как спортсмен, я знаю, что успех возможен только тогда, когда каждый выкладывается на максимум. На спортивной арене важен каждый шаг, каждое усилие. Точно так же и здесь: будущее Казахстана зависит от каждого из нас. Независимо от того, поддерживаете вы строительство АЭС или нет, важно одно - участие. Мы должны взять ответственность за будущее своей страны и сделать выбор. Этот референдум - шанс для каждого из нас высказать свое мнение", — обратился к землякам Елдос Сметов.

По его словам, для него важна не только спортивная слава, но и энергобезопасность, развитие технологий и процветание Казахстана.

"Я верю, что решения, которые мы примем сегодня, помогут нашей стране стать сильнее и независимее. Не оставайтесь в стороне. Ваш голос - это вклад в будущее", - сказал олимпийский чемпион Елдос Сметов.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Ранее свой голос на референдуме отдал Президент страны Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов.