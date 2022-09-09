Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу

Фото: olympic.kz

Казахстанский пловец, Олимпийский чемпион Игр 2016 года Дитрий Баландин женился, передаёт BaigeNews.kz.

Свадебные фотографии пары появились в Сети.

Избранницей пловца является казахстанская мастер спорта по синхронному плаванию 26-летняя Кристина Тыныбаева.

Как известно, молодые спортсмены встречаются уже продолжительное время. Баландин сделал предложение своей возлюбленной год назад.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 21-летний Дмитрий Баландин первым в истории Казахстана выиграл олимпийское золото в плавании.