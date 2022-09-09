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Вчера, 23:36
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Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу
Казахстанский пловец, Олимпийский чемпион Игр 2016 года Дитрий Баландин женился, передаёт BaigeNews.kz.
Свадебные фотографии пары появились в Сети.
Избранницей пловца является казахстанская мастер спорта по синхронному плаванию 26-летняя Кристина Тыныбаева.
Как известно, молодые спортсмены встречаются уже продолжительное время. Баландин сделал предложение своей возлюбленной год назад.
Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 21-летний Дмитрий Баландин первым в истории Казахстана выиграл олимпийское золото в плавании.
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