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olympic.kz Вчера, 23:36
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Фото: olympic.kz

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин сыграл свадьбу

Казахстанский пловец, Олимпийский чемпион Игр 2016 года Дитрий Баландин женился, передаёт BaigeNews.kz

Свадебные фотографии пары появились в Сети. 

Избранницей пловца является казахстанская мастер спорта по синхронному плаванию 26-летняя Кристина Тыныбаева. 

Как известно, молодые спортсмены встречаются уже продолжительное время. Баландин сделал предложение своей возлюбленной год назад.

Напомним, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро 21-летний Дмитрий Баландин первым в истории Казахстана выиграл олимпийское золото в плавании.

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#спортсмены #свадьба
Вчера, 23:36
147
Журналист

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