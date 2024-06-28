Олимпийские игры в Париже: шансы казахстанских спортсменов оценили в Минтуризма и спорта

Вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев на брифинге рассказал, по каким видам спорта у казахстанцев есть высокие шансы завоевать призовые места на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер сообщил, что казахстанские атлеты завоевали 83 лицензии на участие в Играх в Париже.

"Мы связываем надежды со всеми спортсменами, которые взяли лицензии. Будем верить и надеяться, что они выложатся на максимум. Правительство и министерство всё для этого сделало", - сказал он.

Жарасбаев отметил виды спорта, где шансы наших спортсменов наивысшие.