Олимпийские игры в Париже: шансы казахстанских спортсменов оценили в Минтуризма и спорта
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Вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев на брифинге рассказал, по каким видам спорта у казахстанцев есть высокие шансы завоевать призовые места на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz.
Спикер сообщил, что казахстанские атлеты завоевали 83 лицензии на участие в Играх в Париже.
"Мы связываем надежды со всеми спортсменами, которые взяли лицензии. Будем верить и надеяться, что они выложатся на максимум. Правительство и министерство всё для этого сделало", - сказал он.
Жарасбаев отметил виды спорта, где шансы наших спортсменов наивысшие.
"Все спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, ставят перед собой большие задачи по завоеванию самых высоких наград. Традиционно мы можем отметить успешное выступление в тех видах спорта, в которых у нас на протяжении восьми олимпийских циклов были медали. Надеемся на хорошие результаты в боксе, видах борьбы. Хорошие результаты в последнее время показывают наши теннисисты. Стоит отметить подготовку велосипедистов. Буквально вчера впервые в истории казахстанского фехтования национальная сборная страны в командном зачёте в шпаге выиграла действующих Олимпийских чемпионов – Японию, и в Кувейте стали чемпионами Азии по фехтованию. И женская сборная хороший результат показала, впервые в истории серебряными призёрами в сабле стали. Четыре парня, которые стали чемпионами в шпаге, едут на соревнования. Ну и легкоатлеты традиционно завоёвывают медали", - подчеркнул вице-министр.
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