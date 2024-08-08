Олимпийские игры разочаровали парижских рестораторов

Предприниматели Парижа в связи с Олимпиадой надеялись на наплыв туристов и сверхприбыль, но реальность оказалась совершенно другой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Ожидалось, что столицу Франции посетят более 15 млн человек.

"Мы готовимся к наплыву этих туристов в течение года. Мы набираем людей, не отпускаем сотрудников в отпуск. А в июне-июле мы отмечаем явное снижение числа посетителей. В определённые дни их меньше на 30%, а то и на 60%. Впрочем с начала мероприятий мы увидели небольшой рост по сравнению с предыдущими сезонами, что помогло наладить нашу деловую активность", – говорит владелец ресторана Apollon Аристотелис Стамкопулос.

Не повезло в том числе и ресторанам, расположенным вблизи мест проведения соревнований. Из-за введённых перед Играми ограничений доступ туристов к таким районам затруднён. Одному из ресторанов по распоряжению властей пришлось убрать свою террасу. В результате заведение потеряло порядка 60% мест.

Чтобы компенсировать убытки, ресторан взвинтил цены на 30%. Впрочем, жалуются не все. В соседнем кафе, по словам владельца, дела идут неплохо.

"С момента открытия Игр наблюдался небольшой рост на 20-30 % по сравнению с прошлым годом. Но в июне-июле мы увидели падение на 30-40 % по сравнению с прошлым годом. Но пока идёт Олимпиада у нас довольно хорошие результаты", – говорит владелец ресторана Bar du Central Кевин Анго.

По предварительным данным агентства Choose Paris, в июле число туристов в Париже по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 20% .