Олимпийские игры проходят в обстановке экстремальной жары
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По данным французского национального метеорологического агентства, на большей части Франции действует предупреждение о тепловой волне, а температура в Париже и его окрестностях может подняться до 35 градусов по Цельсию и выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.
Парижане и гости столицы стараются укрыться в тени.
В городском парке La Concorde, где проводятся олимпийские соревнования по скейтбордингу и BMX-фристайлу установлено несколько станции, распыляющих воду.
Ожидается, что еще более жарче будет на юге страны, в том числе в районе Марселя, где проходят футбольные и парусные соревнования.
По данным агентства, до 1989 года такие высокие температуры наблюдались в среднем раз в пять лет, но с 2000 года они повторяются каждый год.
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