Олимпийские игры проходят в обстановке экстремальной жары

По данным французского национального метеорологического агентства, на большей части Франции действует предупреждение о тепловой волне, а температура в Париже и его окрестностях может подняться до 35 градусов по Цельсию и выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

Парижане и гости столицы стараются укрыться в тени.

В городском парке La Concorde, где проводятся олимпийские соревнования по скейтбордингу и BMX-фристайлу установлено несколько станции, распыляющих воду.

Ожидается, что еще более жарче будет на юге страны, в том числе в районе Марселя, где проходят футбольные и парусные соревнования.

По данным агентства, до 1989 года такие высокие температуры наблюдались в среднем раз в пять лет, но с 2000 года они повторяются каждый год.