Олимпийская призёрша не получила обещанных $75 тысяч и квартиру: что ответил акимат
Назым Кызайбай пожаловалась на невыплаты за Олимпиаду.
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже, казахстанская боксерша Назым Кызайбай, пожаловалась на отсутствие обещанных выплат. По её словам, она до сих пор не получила положенные 75 000 долларов и квартиру. Спортсменка также отметила, что аналогичная ситуация касается и других олимпийцев, передаёт BaigeNews.kz.
В публикации, которую активно распространяют пользователи, звучит резкое заявление:
"Видимо, для чиновников важнее освоить народные деньги и укладывать асфальт возле домов спортсменов. Надеемся, эту информацию передадут президенту РК".
На это отреагировало Управление спорта города Алматы. Ведомство заявило, что денежные сертификаты, автомобили и документы на квартиры были вручены спортсменам ещё 20 августа 2024 года. Процесс передачи квартир проходит в несколько этапов и включает процедуры, предусмотренные законодательством: от формирования бюджета до завершения ремонта.
По информации управления, ремонт в квартирах уже завершён, и с каждым призёром, включая Назым Кызайбай, ведётся индивидуальная работа по передаче ключей. Само вручение будет проводиться заместителем акима Алматы.
В марте этого года Назым Кызайбай стала трёхкратной чемпионкой мира по боксу.
В августе прошлого года спортсменка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024.
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