Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже, казахстанская боксерша Назым Кызайбай, пожаловалась на отсутствие обещанных выплат. По её словам, она до сих пор не получила положенные 75 000 долларов и квартиру. Спортсменка также отметила, что аналогичная ситуация касается и других олимпийцев, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации, которую активно распространяют пользователи, звучит резкое заявление:

"Видимо, для чиновников важнее освоить народные деньги и укладывать асфальт возле домов спортсменов. Надеемся, эту информацию передадут президенту РК".

На это отреагировало Управление спорта города Алматы. Ведомство заявило, что денежные сертификаты, автомобили и документы на квартиры были вручены спортсменам ещё 20 августа 2024 года. Процесс передачи квартир проходит в несколько этапов и включает процедуры, предусмотренные законодательством: от формирования бюджета до завершения ремонта.

По информации управления, ремонт в квартирах уже завершён, и с каждым призёром, включая Назым Кызайбай, ведётся индивидуальная работа по передаче ключей. Само вручение будет проводиться заместителем акима Алматы.

В марте этого года Назым Кызайбай стала трёхкратной чемпионкой мира по боксу.

В августе прошлого года спортсменка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр – 2024.