Олимпийская медаль в кружке пива: видео казахстанской тяжелоатлетки бурно обсуждают Сети

Видео казахстанской тяжелоатлетки Анны Нурмухамбетовой вызвало бурю неоднозначных эмоций у пользователей Сети, передаёт BaigeNews.kz.

На видео казахстанская штангистка погружает олимпийскую медаль в кружку с пивом. Данное видео Анна Нурмухамбетова разместила у себя в соцсети.

Тимур Байкетаев, опубликовавший данное видео в Facebook возмущен увиденным.

“Анна Нурмухамбетова, не позорьтесь!”, - написал он.

Между тем, в комментариях также многие были возмущены, а кто-то напротив считает, что это личное дело спортсменки.

Aidyn Kozhakhmet:

"Да, выглядит так себе, неоднозначно. Но криминала там нет. Её медаль - пусть делает все, что захочет"

Тимур Байкетаев:

"Aidyn Kozhakhmet ты не представляешь, какой шум это видео вызвало в тяжелоатлетической семье, да и в самой Федерации. Причём, со стороны самого высшего руководства. В итоге Анна удалила это видео у себя в инсте".

Отметим ранее baigenews.kz показывал встречу тяжелоатлетки Анны Нурмухамбетовой в аэропорту Астаны. Она прилетела из Перу, где получила заслуженную серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне. Награда досталась спортсменке после пересмотра результатов международного соревнования. Встречали штангисту друзья и коллеги.