main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Информационный центр ВКО Сегодня, 12:11
244
Сегодня, 12:11
244
Фото: Информационный центр ВКО

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор

Свой голос олимпийская чемпионка отдала на избирательном участке №2, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я уверена, что участие в выборах — моя ответственность участвовать в жизни своей страны. Именно сегодня, здесь решается судьба Казахстана, а также то, как будут жить мои дети. Они связывают свою жизнь с Казахстанам — будут жить и учиться в этой стране, поэтому я сегодня здесь", — сказала  Рыпакова.

Она также отметила, что несмотря на большое количество бюллетеней, трудностей у неё не возникло, она во всем разобралась. 

Отметим, Рыпакова принимает участие во всех выборах и референдумах, демонстрируя свою активную жизненную позицию.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #ВКО #Голосование
Дмитрий Чернов Журналист
Сегодня, 12:11
244
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх