Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сделала свой выбор

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Свой голос олимпийская чемпионка отдала на избирательном участке №2, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я уверена, что участие в выборах — моя ответственность участвовать в жизни своей страны. Именно сегодня, здесь решается судьба Казахстана, а также то, как будут жить мои дети. Они связывают свою жизнь с Казахстанам — будут жить и учиться в этой стране, поэтому я сегодня здесь", — сказала Рыпакова.

Она также отметила, что несмотря на большое количество бюллетеней, трудностей у неё не возникло, она во всем разобралась.

Отметим, Рыпакова принимает участие во всех выборах и референдумах, демонстрируя свою активную жизненную позицию.