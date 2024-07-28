Олимпида-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 28 июля
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В воскресенье 28 июля на Олимпиаде в Париже выступают 14 спортсменов по восьми видам спорта: бадминтон, академическая гребля, пулевая стрельба, дзюдо, фехтование, теннис, настольный теннис, бокс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
В Париже сегодня разыграют медали по дзюдо, одиночному фехтованию на шпаге. В остальных шести видах спорта идет квалификационный период.
Таким образом, 28 июля Казахстан будет участвовать в разыгрывании двух комплектов медалей по двум видам спорта.
Дзюдо
Гусман Кыргызбаев попадает в группу “С”. В первой схватке, в 1/16 финала, казахстанец выступит против серебряного призёра Европы 2023, испанца Давида Гарсия Торне. Ранее спортсмены встречались шесть раз, при этом Гусман трижды одержал победу.
Начало: 13:00 (предварительные раунды), 19:00 (финальный блок)
Фехтование на шпаге
Вадим Шарлаимов в 1/32 финала выходит против Харри Саннера из ЮАР, Руслан Курбанов в 1/16 финала против Хуссама Элкорда из Марокко и Эльмир Алимжанов против Луиджи Мидлтона из Франции.
Начало: 13:00 (предварительные раунды), 23:00 (полуфиналы), 00:20 (за третье место), 01:15 (финал)
Бадминтон
Дмитрий Панарин встретится с бронзовым призёром Азиатских игр 2023, японцем с Кэнта Нишимото в группе “D”.
Начало: 11:30
Пулевая стрельба (женщины)
Арина Алтухова и Александра Ле выступают в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м.
Начало: 12:15
Пулевая стрельба (мужчины)
Ислам Сатпаев выступит в квалификации в дисциплине пневматическая винтовка 10 м.
Начало: 14:15
Академическая гребля
Владислав Яковлев в квалификации 27 июля занял 5 место, таким образом он выступает в утешительном третьем заезде, где должен занять 1-2 место, что позволит участвовать далее в полуфинале и финале.
Начало: 12:36
Бокс
Впервые выходят три спортсмена: первым в 1/8 финала выходит Айбек Оралбай против Олетена Олаоре из Нигерии.
Начало: 14:48
Далее в 1/16 финала Асланбек Шымбергенов против Зейяда Еашаша из Иордании. Кслову, Асланбек побеждал этого противника дважды.
Начало: 15:00
Третьей в 1/16 финала выступает Назым Кызайбай против серебряной призерки ЧЕ-2022 и бронзововой призерки ЕИ-2023, итальянки Джиорданы Соррентино.
Начало: 19:50.
Теннис
Александр Шевченко выходит против Я.Менсик (Чехия) – сопернику 18 лет, 81 ракетка мира.
Начало: 15:00
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