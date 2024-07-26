Олимпиада в Париже: кто станет соперником казахстанских боксеров
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Состоялась жеребьевка боксерского турнира на Олимпиаде. Министерство туризма и спорта РК сообщило, с кем будут биться казахстанские боксеры на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.
Мужчины:
В весе до 51 килограмма будет участвовать 17 человек.
Так, в 1/8 финала встретятся казахстанец Сәкен Бибосынов и гражданин Турции Самет Гумуш, который стал чемпионом Европы в 2024 году.
В 1/4 может встретиться с олимпийским чемпионом Рио Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана.
В весе до 57 килограмм также 17 участников.
В 1/8 финала сразятся казахстанец Махмұд Сабырхан и испанец Хосе Гуелес Бротонс (Серебряный призер чемпионата Европы 2023 года).
В ¼ наш боксер при победе может встретиться с чемпионом мира Абдумаликом Халоковым из Узбекистана.
В весе до 63,5 килограмм - 22 участника.
1/16 финала встретятся казахстанец Мұхамедсабыр Базарбайұлы и испанец Ойер Ибарче.
В 1/8 финала казахстанец может встретиться с боксером из Тайпея Лай Чу Еном.
В весе до 71 килограмма 20 участников.
В 1/16 финала будут биться казахстанец Асланбек Шымбергенов с Зейядом Ишаишем из Иордании (Серебряный призер чемпионата Азии 2022 года).
При победе, Шымбергенов в 1/8 финала может встретиться с чемпионом мира Севоном Оказава из Японии.
В весе до 80 килограмм - 18 участников.
В 1/8 финала встретятся казахстанец Нұрбек Оралбай и австралиец Каллум Петерс.
В весе до 92 килограмм примут участие 16 боксеров.
В 1/8 финала сразятся спортсмен из Казахстана Айбек Оралбай и из Нигерии Олейтен Олаор.
В ¼ Оралбай может встретиться с двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крузом из Кубы или чемпионом мира из Азербайджана Альфонсо Домингесом.
В весе +92 килограмма - 16 участников.
В 1/8 финала будут биться казахстанец Қамшыбек Қоңқабаев и испанец Аюб Джадфа – бронзовый призер чемпионата мира 2023 года.
Женщины:
В весе до 50 килограмм примут участие 22 спортсменки.
В 1/16 финала встретятся казахстанка Назым Қызайбай и итальянка Джиордана Соррентино (Серебряный призер чемпионата Европы 2022 года)
В 1/8 финала наша спортсменка может встретиться с чемпионкой Панамериканских игр 2023 года Каролин Де Алмейда.
В весе до 57 килограмм - 22 участницы.
В 1/8 финала будут биться казахстанка Карина Ибрагимова и пуэрториканка Лозада Мотта Ашлейан.
В весе до 75 килограмм всего 16 участниц.
В 1/8 финала сразятся спортсменка из Казахстана Валентина Хальзова и спортсменка из Панамы Атейна Байлон – чемпионка мира 2015 года.
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