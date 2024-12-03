Олимпиада, шутки Черчесова, кокпар: громкие скандалы в казахстанском спорте в 2024 году

Уходящий год для казахстанских болельщиков запомнился не только яркими спортивными достижениями, но и рядом скандалов, привлекших внимание общественности. Помимо впечатляющих результатов на международных соревнованиях, казахстанские спортсмены и тренеры стали объектами обсуждения из-за неожиданно спорных решений, противоречивых заявлений и высказываний, которые вызвали немало шума в медиа и социальных сетях. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Олимпиада в Париже

Олимпиада в Париже стала центральной темой, как для казахстанского, так и для мирового спорта в 2024 году. Результаты казахстанских спортсменов нельзя назвать провальными, но в целом прогресса в развитии профессионального спорта, судя по ним, в стране нет. Это особенно заметно на фоне впечатляющего выступления Узбекистана, который завоевал восемь золотых медалей и занял 13-е место в общем зачете. Такой результат усилил внимание к вопросам эффективности подготовки спортсменов и работы спортивных федераций в Казахстане.

По завершении Олимпийских игр последовала отставка министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Однако перед тем, как покинуть свой пост, он громко "хлопнул дверью", выступив с критикой в адрес руководителей спортивных управлений. На совещании он выразил недовольство по поводу низких достижений, отметив, что в случае повторных неудач может инициировать отставки ряда должностных лиц.

Особенно жесткой критике подверглись спортсмены, в том числе теннисисты, чье снятие с соревнований на Олимпиаде также вызвало вопросы. Ермек Маржикпаев напомнил и про неудачное выступление триатлонистки Екатерины Шабалиной, которая не смогла завершить марафонскую дистанцию.

Но реализовать свои планы на посту министра Маржикпаев не успел, вместо него был назначен Ербол Мырзабосынов, которому теперь предстоит взять на себя ответственность за реформирование отечественного спорта.

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта

Шутки Станислава Черчесова

Сборная Казахстана по футболу в 2024 году начала своё участие в Лиге Наций в группе B. Этот шаг стал возможен благодаря успешному выступлению команды в прошлом году, что позволило ей повысить свой статус. Однако повторить успехи 2023 года казахстанским футболистам, к сожалению, не удалось. Вместо того, чтобы стать объектом обсуждения благодаря спортивным достижениям, команда в этом году оказалась в центре внимания из-за высказываний нового главного тренера.

Назначение российского специалиста на пост главного тренера сборной Казахстана вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и спортивных экспертов страны. Не все восприняли этот выбор положительно, и вскоре начали ходить слухи о суммах, которые якобы предлагает казахстанская федерация Черчесову. Сначала в СМИ появилась информация о миллионной зарплате тренера, что вызвало множество вопросов и недовольства. Однако федерация футбола Казахстана поспешила опровергнуть эти слухи, заявив, что информация о высоком доходе российского специалиста была уж сильно преувеличена.

На первой пресс-конференции сам Черчесов продемонстрировал своё чувство юмора, которое поняли далеко не все. На вопрос, заданный на казахском языке, тренер неожиданно ответил: "Могу ли я ответить на осетинском?". После матча со Словенией Черчесов вновь оказался в центре внимания. Один из журналистов, который был в форме ПСЖ, задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: "Ты по-французски сейчас говоришь?".

После этого инцидента министерство туризма и спорта обратилось в Казахстанскую федерацию футбола с просьбой объяснить поведение тренера. В ответ за казус на Черчесова наложен штраф.

Фото: КФФ

Отказ Елены Рыбакиной от участия в Олимпиаде

Уходящий год для казахстанского спорта запомнился в том числе и Олимпиадой в Париже. Большие надежды казахстанских болельщиков были связаны с первой ракеткой страны – Еленой Рыбакиной.

В 2021 году Рыбакина заняла четвёртое место на Олимпиаде в Токио, уступив в матче за бронзу украинке Элине Свитолиной. Поэтому ожидания от её выступлений в Париже были высокими.

Начало 2024 года для Елены складывалось довольно успешно. Она выиграла три турнира, а также достигла полуфинала на "Уимблдоне" и четвертьфинала на "Ролан Гаррос". Однако вторая часть сезона оказалась менее удачной, и Рыбакина практически не принимала участия в турнирах. В частности, она снялась с Олимпийских игр, объяснив, что болеет бронхитом, и врачи рекомендовали ей не выступать.

Такое решение большинство болельщиков в Казахстане не поняли и припомнили ей другой пропуск матча сборной в Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в этом году.

В ответ на критику спортсменка записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию.

С аналогичной ситуацией столкнулась и Юлия Путинцева, которая не смогла участвовать в Олимпиаде из-за травмы колена. После этого болельщики стали задаваться вопросами о том, действительно ли теннисистки заинтересованы в том, чтобы выступать за Казахстан.

К слову, Рыбакина после Олимпиады практически не выступала. Она cнялась с US Open и выступила только на Итоговом турнире WTA. К концу сезона, несмотря на успешное начало года, теннисистка потеряла две позиции в мировом рейтинге, заняв шестое место.

Фото: olympic.kz

Перестановки в "Барысе"

Хоккейный клуб "Барыс" уже не первый сезон демонстрирует неоднозначные результаты в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не всегда показывая высокий процент побед. Но текущий сезон привлёк внимание болельщиков и спортивных экспертов в первую очередь из-за значительных изменений внутри команды, которые произошли за короткий промежуток времени. В частности, клуб пережил несколько серьёзных кадровых перестановок, что вызвало обсуждения на разных уровнях, в том числе в парламенте Казахстана.

Одним из самых заметных изменений стало то, что за три месяца клуб сменил сразу трёх главных тренеров. Это необычная ситуация для команды, которая, несмотря на нестабильные результаты, остаётся одним из ведущих клубов в казахстанском хоккее. Тренерские изменения всегда становятся темой для обсуждения, особенно когда они происходят с такой скоростью.

Не менее значимые изменения произошли и в руководстве клуба. На пост генерального директора вместо Бориса Иванищева был назначен Нурлан Оразбаев. Новый шеф сразу обозначил новые приоритеты и стратегию клуба, что выразилось в решении изменить состав команды и пересмотреть подход к работе с игроками.

Одним из самых обсуждаемых шагов нового руководства стало стремление сделать ставку на казахстанских хоккеистов. Директора обозначили, что будущее "Барыса" будет зависеть от того, как быстро команда адаптируется к новым условиям и сможет ли она реализовать потенциал молодых игроков, на которых сделан основной акцент в новом сезоне.

Фото: ХК "Барыс"

Победа Казахстана в кокпаре

Помимо Олимпиады, 2024 год запомнится казахстанским болельщикам и Всемирными играми кочевников. Мероприятие проведено на высоком уровне, начиная от торжественной церемонии открытия и до закрытия. Однако вопросы у болельщиков остались по спортивной части, а именно – по кокпару. Это состязание традиционно привлекает внимание, и в этот раз оно также стало предметом обсуждений.

В финальном поединке команда Казахстана одержала верх над сборной Кыргызстана, что вызвало недовольство среди кыргызстанских спортсменов и их болельщиков. Они назвали победу казахстанцев спорной, указывая на ошибки судейства, которые, по их мнению, повлияли на результат матча. Эмоции накалились до того, что на церемонии награждения спортсмены из Кыргызстана сняли свои серебряные медали и покинули пьедестал, когда начали награждать сборную Казахстана.

После этого последовало предложение Кыргызстана провести ответную игру. Казахстанская сторона ответила, что ответного матча не планируют, так как он проводился в рамках Всемирных игр кочевников, которые уже завершились.

На фоне возникшего напряжения, ситуацию прокомментировал депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, который посоветовал спортсменам, недовольным результатами игры, "не играть в кокпар, если они боятся ударов камчи".

МИД Казахстана даже отреагировал на ситуацию, подчеркнув, что "это всего лишь игра", и инцидент не может повлиять на политические взаимоотношения между странами. В ведомстве добавили, что спор на спортивной арене — это нормальная часть любых соревнований, и его решение не должно становиться причиной для напряженности в дипломатических отношениях.

Фото: BaigeNews.kz