Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 31 июля

В среду, 31 июля, казахстанцы выступят в шести видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.

11:00 Триатлон. Женщины

Екатерина Шабалина

12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Мужчины

Ислам Сатпаев, Константин Малиновский

12:00 Стендовая стрельба. Трап. Квалификация. Второй день. Женщины

Мария Дмитриенко

14:16 Бокс. 57 кг. 1/8 финала. Мужчины

Махмуд Сабырхан

18:00 Настольный теннис. 1/8 финала. Мужчины

Кирилл Герасименко

20:30 Спортивная гимнастика. Многоборье. Финал. Мужчины

Милад Карими

00:36 Бокс. 75 кг. 1/8 финала. Женщины

Валентина Хальзова.