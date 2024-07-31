Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 31 июля
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
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В среду, 31 июля, казахстанцы выступят в шести видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.
11:00 Триатлон. Женщины
Екатерина Шабалина
12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Мужчины
Ислам Сатпаев, Константин Малиновский
12:00 Стендовая стрельба. Трап. Квалификация. Второй день. Женщины
Мария Дмитриенко
14:16 Бокс. 57 кг. 1/8 финала. Мужчины
Махмуд Сабырхан
18:00 Настольный теннис. 1/8 финала. Мужчины
Кирилл Герасименко
20:30 Спортивная гимнастика. Многоборье. Финал. Мужчины
Милад Карими
00:36 Бокс. 75 кг. 1/8 финала. Женщины
Валентина Хальзова.
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