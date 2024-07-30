Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 30 июля

Во вторник, 30 июля, казахстанцы выступят в пяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.

12:00 Стендовая стрельба. Трап. Квалификация. Женщины

Мария Дмитриенко

13:00 Дзюдо. 81 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Финалы — 19:00

Абылайхан Жубаназар

13:00 Дзюдо. 63 кг. Предварительные раунды. Женщины. Финалы — 19:00

Эсмигуль Куюлова

14:17 Плавание. 100 метров вольным стилем. Предварительный заплыв. Мужчины

Адильбек Мусин

19:18 Бокс. 80 кг. 1/8 финала. Мужчины

Нурбек Оралбай

22:03 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины

Ильфат Абдуллин

23:00 Бокс. 51 кг. 1/8 финала. Мужчины

Сакен Бибосынов.