Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 30 июля
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
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Во вторник, 30 июля, казахстанцы выступят в пяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.
12:00 Стендовая стрельба. Трап. Квалификация. Женщины
Мария Дмитриенко
13:00 Дзюдо. 81 кг. Предварительные раунды. Мужчины. Финалы — 19:00
Абылайхан Жубаназар
13:00 Дзюдо. 63 кг. Предварительные раунды. Женщины. Финалы — 19:00
Эсмигуль Куюлова
14:17 Плавание. 100 метров вольным стилем. Предварительный заплыв. Мужчины
Адильбек Мусин
19:18 Бокс. 80 кг. 1/8 финала. Мужчины
Нурбек Оралбай
22:03 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины
Ильфат Абдуллин
23:00 Бокс. 51 кг. 1/8 финала. Мужчины
Сакен Бибосынов.
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