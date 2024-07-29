Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 29 июля

Сегодня, 29 июля, казахстанцы выступят в девяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.

12:00 Фехтование. Сабля. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Женщины

Айгерим Сарыбай

12:15 Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 метров. Квалификация. Смешанные командные соревнования

Ирина Юнусметова, Никита Чирюкин

12:30 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 метров. Финал. Женщины

Александра Ле

12:50 Академическая гребля. Полуфиналы E/F. Мужчины

Владислав Яковлев

13:00 Дзюдо. Предварительные раунды. 73 кг. Мужчины. 19:00 — финалы

Данияр Шамшаев

13:16 Стрельба из лука. Командные соревнования. 1/8 финала. Мужчины

Команда Казахстана

15:00 Большой теннис. Парный разряд. Первый круг. Мужчины

Александр Бублик, Александр Недовесов

18:40 Бадминтон. Одиночный разряд. Квалификация. Мужчины

Дмитрий Панарин

23:00 Настольный теннис. 1/16 финала. Мужчины

Кирилл Герасименко

00:04 Бокс. 1/8 финала. 63,5 кг. Мужчины

Мухаммедсабыр Базарбайулы

00:52 Бокс. 1/8 финала. 92+ кг. Мужчины

Камшыбек Кункабаев.