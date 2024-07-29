Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 29 июля
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Сегодня, 29 июля, казахстанцы выступят в девяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.
12:00 Фехтование. Сабля. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Женщины
Айгерим Сарыбай
12:15 Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 метров. Квалификация. Смешанные командные соревнования
Ирина Юнусметова, Никита Чирюкин
12:30 Пулевая стрельба. Пневматическая винтовка, 10 метров. Финал. Женщины
Александра Ле
12:50 Академическая гребля. Полуфиналы E/F. Мужчины
Владислав Яковлев
13:00 Дзюдо. Предварительные раунды. 73 кг. Мужчины. 19:00 — финалы
Данияр Шамшаев
13:16 Стрельба из лука. Командные соревнования. 1/8 финала. Мужчины
Команда Казахстана
15:00 Большой теннис. Парный разряд. Первый круг. Мужчины
Александр Бублик, Александр Недовесов
18:40 Бадминтон. Одиночный разряд. Квалификация. Мужчины
Дмитрий Панарин
23:00 Настольный теннис. 1/16 финала. Мужчины
Кирилл Герасименко
00:04 Бокс. 1/8 финала. 63,5 кг. Мужчины
Мухаммедсабыр Базарбайулы
00:52 Бокс. 1/8 финала. 92+ кг. Мужчины
Камшыбек Кункабаев.
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