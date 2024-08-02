Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 2 августа

В пятницу, 2 августа, казахстанцы выступят в восьми видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.

12:30 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Мужчины

Эдуард Ещенко

12:54 Академическая гребля. Финал Е

Владислав Яковлев

13:00 Дзюдо. Предварительные раунды. Женщины. Финалы — 19:00

Камила Берликаш

13:15 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Квалификация. Женщины

Елизавета Матвеева, Надежда Дубовицкая

14:00 Плавание. 100 метров баттерфляем. Квалификация. Мужчины

Альберт Мусин

16:30 Фехтование. Шпага. Командные соревнования. 1/4 финала. Мужчины

Команда Казахстана

20:06 Бокс. Четвертьфинал. 80 кг. Мужчины

Нурбек Оралбай

21:00 Гимнастика. Прыжки на батуте. Квалификация. Мужчины

Данил Мусабаев

23:32 Бокс. 1/8 финала. 57 кг. Женщины

Карина Ибрагимова

00:20 Бокс. Четвертьфинал 51 кг. Мужчины

Сакен Бибосынов.