Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 2 августа
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В пятницу, 2 августа, казахстанцы выступят в восьми видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.
12:30 Стендовая стрельба. Скит. Квалификация. Мужчины
Эдуард Ещенко
12:54 Академическая гребля. Финал Е
Владислав Яковлев
13:00 Дзюдо. Предварительные раунды. Женщины. Финалы — 19:00
Камила Берликаш
13:15 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Квалификация. Женщины
Елизавета Матвеева, Надежда Дубовицкая
14:00 Плавание. 100 метров баттерфляем. Квалификация. Мужчины
Альберт Мусин
16:30 Фехтование. Шпага. Командные соревнования. 1/4 финала. Мужчины
Команда Казахстана
20:06 Бокс. Четвертьфинал. 80 кг. Мужчины
Нурбек Оралбай
21:00 Гимнастика. Прыжки на батуте. Квалификация. Мужчины
Данил Мусабаев
23:32 Бокс. 1/8 финала. 57 кг. Женщины
Карина Ибрагимова
00:20 Бокс. Четвертьфинал 51 кг. Мужчины
Сакен Бибосынов.
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