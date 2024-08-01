Олимпиада-2024: выступления казахстанских спортсменов 1 августа
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В четверг, 1 августа, казахстанцы выступят в пяти видах спорта на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), передаёт BaigeNews.
12:00 Пулевая стрельба. Винтовка из трех положений, 50 метров. Квалификация. Женщины
Александра Ле, Арина Алтухова
12:43 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины
Даулеткелди Жанбырбай
12:50 Академическая гребля. Полуфинал E/F1. Мужчины
Владислав Яковлев
13:00 Дзюдо. 100 кг. 1/16 финала. Мужчины. Финалы — 19:00
Нурлыхан Шархан
18:30 Бокс. 50 кг. 1/8 финала. Женщины
Назым Кызайбай
20:54 Бокс. 92 кг. Четвертьфинал. Мужчины
Айбек Оралбай
21:19 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования. 1/32 финала. Мужчины
Александр Еременко
00:36 Бокс. 63,5 кг. Четвертьфинал. Мужчины
Мухаммедсабыр Базарбайулы.
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