Олимпиада-2024: Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде
Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21Сегодня, 13:21
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Лидер команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде соревнований в рамках Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он принял участие в третьем заезде. Для того, чтобы пробиться в 1/4 финала необходимо было занять в нем первое или второе место.
Яковлев финишировал четвёртым. Таким образом, он примет участие в полуфинале E/F.
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