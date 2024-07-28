Олимпиада-2024: Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде

Лидер команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев завершил выступление в утешительном раунде соревнований в рамках Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он принял участие в третьем заезде. Для того, чтобы пробиться в 1/4 финала необходимо было занять в нем первое или второе место.

Яковлев финишировал четвёртым. Таким образом, он примет участие в полуфинале E/F.