Олимпиада-2024: Владислав Яковлев стал пятым в квалификации по академической гребле
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Представитель команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев выступил в квалификации на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В своем заезде он показал пятый результат.
Первым на финише был представитель Новой Зеландии Томас Макинтош.
Добавим, что в четвертьфинал выходили спортсмены, показавшие три первых результата. Остальные примут участие в утешительном раунде.
Старт Владислава Яковлева прокомментировал главный тренер команды Казахстана по академической гребле Асылан Кусаинов.
"Яковлев в своем заезде был пятым. Однако это у нас тактический ход. Здесь были сильные соперники, и очевидно было, что сложно бороться. Завтра у него будет дополнительный отбор".— сказал тренер.
Отметим, что по итогам квалификации Яколвев продолжит борьбу через утешительный раунд.
Напомним, Олимпиада-2024 в Париже будет проходить до 11 августа. Казахстан на ней представят 80 спортсменов в 25 видах спорта. Вчера сборная команда Казахстана приняла участие в Церемонии открытия Олимпийских игр и параде спортсменов по реке Сена. Казахстанская делегация разделила лодку со сборными Японии, Кении и Иордании.
Сегодня, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта. График выступления казахстанцев в эту субботу можно посмотреть здесь.