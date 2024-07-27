Олимпиада-2024: Владислав Яковлев стал пятым в квалификации по академической гребле

Представитель команды Казахстана по академической гребле Владислав Яковлев выступил в квалификации на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В своем заезде он показал пятый результат.

Первым на финише был представитель Новой Зеландии Томас Макинтош.

Добавим, что в четвертьфинал выходили спортсмены, показавшие три первых результата. Остальные примут участие в утешительном раунде.

Старт Владислава Яковлева прокомментировал главный тренер команды Казахстана по академической гребле Асылан Кусаинов.

"Яковлев в своем заезде был пятым. Однако это у нас тактический ход. Здесь были сильные соперники, и очевидно было, что сложно бороться. Завтра у него будет дополнительный отбор".— сказал тренер.

Отметим, что по итогам квалификации Яколвев продолжит борьбу через утешительный раунд.

Напомним, Олимпиада-2024 в Париже будет проходить до 11 августа. Казахстан на ней представят 80 спортсменов в 25 видах спорта. Вчера сборная команда Казахстана приняла участие в Церемонии открытия Олимпийских игр и параде спортсменов по реке Сена. Казахстанская делегация разделила лодку со сборными Японии, Кении и Иордании.

Сегодня, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта. График выступления казахстанцев в эту субботу можно посмотреть здесь.