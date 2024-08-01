Олимпиада 2024: Валентина Хальзова проиграла первый боксерский поединок

Казахстанка Валентина Хальзова провела первый бой в рамках 1/8 финала по боксу на Олимпийских играх - 2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Представительница команды Казахстана по боксу, выступающая в весе до 75 килограммов, билась против Атейны Байлон (Панама).

Валентина выиграла первый раунд, вторую трехминутку судьи отдали сопернице. Третий раунд стал решающим, его выиграла спортсменка из панамы, и одержала итоговую победу (4:1).

Валентина Хальзова завершила выступление на Олимпиаде.