Олимпиада 2024: Валентина Хальзова проиграла первый боксерский поединок
Сегодня, 01:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:09Сегодня, 01:09
135Фото: Olympic.kz
Казахстанка Валентина Хальзова провела первый бой в рамках 1/8 финала по боксу на Олимпийских играх - 2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Представительница команды Казахстана по боксу, выступающая в весе до 75 килограммов, билась против Атейны Байлон (Панама).
Валентина выиграла первый раунд, вторую трехминутку судьи отдали сопернице. Третий раунд стал решающим, его выиграла спортсменка из панамы, и одержала итоговую победу (4:1).
Валентина Хальзова завершила выступление на Олимпиаде.
Самое читаемое
- Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет
- Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области
- Убийство супругов-пенсионеров в Алматы: соседи рассказали обстоятельства ЧП
- На ущемление прав сирот при распределении квартир в Косшы пожаловалась астанчанка
- Олимпиада-2024: Сакен Бибосынов пробился в 1/4 финала