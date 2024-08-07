Олимпиада-2024: серебряную медаль завоевал для Казахстана Демеу Жадыраев
Сегодня, 23:35
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Сегодня, 23:35Сегодня, 23:35
55Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призёром Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
В финале Жадыраев (77 кг) уступил Нао Кусаке из Японии со счётом 2:5, сообщает министерство туризма и спорта РК.
Соперники Жадыраева до финала:
- 1/8 финала. Хаир Алексис Куэро (Колумбия) 9-0;
- 1/4 финала. Акжол Махмудов (серебряный призёр Олимпиады в Токио, двукратный чемпион мира) 3-1;
- 1/2 финала. Санан Сулейманов (двукратный серебряный призёр ЧМ) 6-1;
- финал. Нао Кусака (действующий чемпион Азии, бронзовый призёр ЧМ-2023) 2:5.
Игры в Париже стали для Жадыраева вторыми в карьере. В Токио наш борец проиграл в первом круге.
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