Олимпиада-2024: серебряную медаль завоевал для Казахстана Демеу Жадыраев

Казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев стал серебряным призёром Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

В финале Жадыраев (77 кг) уступил Нао Кусаке из Японии со счётом 2:5, сообщает министерство туризма и спорта РК.

Соперники Жадыраева до финала:

- 1/8 финала. Хаир Алексис Куэро (Колумбия) 9-0;

- 1/4 финала. Акжол Махмудов (серебряный призёр Олимпиады в Токио, двукратный чемпион мира) 3-1;

- 1/2 финала. Санан Сулейманов (двукратный серебряный призёр ЧМ) 6-1;

- финал. Нао Кусака (действующий чемпион Азии, бронзовый призёр ЧМ-2023) 2:5.

Игры в Париже стали для Жадыраева вторыми в карьере. В Токио наш борец проиграл в первом круге.