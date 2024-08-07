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Олимпиада-2024: семь раз побит олимпийский рекорд в спортивном скалолазании

Сегодня, 00:28
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Сали Сабиров Сегодня, 00:28
Сегодня, 00:28
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Фото: Сали Сабиров

На Олимпиаде на скалодроме "Ле Бурже" семь раз был побит олимпийский рекорд, и дважды – мировой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympics.com.

Во время квалификации на скорость среди мужчин олимпийский рекорд был побит семь раз. Наиболее быстрый результат показал Сэм Уотсон (США) - 4,75 секунды – это мировой рекорд.

Приводи список изменений олимпийских рекордов в дисциплине на скорость среди мужчин:

  - Сэм Уотсон (США) - 4,75 секунды (мировой рекорд, олимпийский рекорд);
  - Веддрик Леонардо (Индонезия) - 4,79 секунды;
  - Амир Маймуратов (Казахстан) - 4,89 секунды;
  - Сэм Уотсон - 4,91 секунды;
  - Веддрик Леонардо - 4,92 секунды;
  - Ву Пэн (Китай) - 5,07 секунды;
  - Рахмад Ади Мулионо (Индонезия) - 5,07 секунды.

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