Олимпиада-2024: семь раз побит олимпийский рекорд в спортивном скалолазании

На Олимпиаде на скалодроме "Ле Бурже" семь раз был побит олимпийский рекорд, и дважды – мировой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympics.com.

Во время квалификации на скорость среди мужчин олимпийский рекорд был побит семь раз. Наиболее быстрый результат показал Сэм Уотсон (США) - 4,75 секунды – это мировой рекорд.

Приводи список изменений олимпийских рекордов в дисциплине на скорость среди мужчин:

- Сэм Уотсон (США) - 4,75 секунды (мировой рекорд, олимпийский рекорд);

- Веддрик Леонардо (Индонезия) - 4,79 секунды;

- Амир Маймуратов (Казахстан) - 4,89 секунды;

- Сэм Уотсон - 4,91 секунды;

- Веддрик Леонардо - 4,92 секунды;

- Ву Пэн (Китай) - 5,07 секунды;

- Рахмад Ади Мулионо (Индонезия) - 5,07 секунды.