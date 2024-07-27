  • 27 Июля, 03:10
  • BAIGENEWS

Олимпиада-2024: Сборная Казахстана приняла участие в параде спортсменов (ФОТО)

Сегодня, 02:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С.Сабиров, В. Семенов, Т.Казангапов Сегодня, 02:11
Сегодня, 02:11
106
Фото: С.Сабиров, В. Семенов, Т.Казангапов

Казахстанская делегация разделила лодку со сборными Японии, Кении и Иордании, передает BaigeNews.kz со ссылкой на НОК.

Знаменосцами выступают боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.

Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, Турар Казангапов

Самое читаемое

Наверх