Олимпиада-2024: Сборная Казахстана приняла участие в параде спортсменов (ФОТО)
Сегодня, 02:11
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Сегодня, 02:11Сегодня, 02:11
106Фото: С.Сабиров, В. Семенов, Т.Казангапов
Казахстанская делегация разделила лодку со сборными Японии, Кении и Иордании, передает BaigeNews.kz со ссылкой на НОК.
Знаменосцами выступают боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова.
Фото: Сали Сабиров, Владислав Семенов, Турар Казангапов
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