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Олимпиада 2024: сборная Казахстана по дзюдо проиграла Бразилии в 1/8 финала

Сегодня, 13:39
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Сали Сабиров/olympic.kz Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
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Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сегодня, 3 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже стартовали соревнования по дзюдо среди смешанных команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстан начинал турнирный путь с матча 1/8 финала против сборной Бразилии. Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу бразильских дзюдоистов.

Ниже представлены исходы всех схваток.

До 57 кг: Абиба Абужакынова - Рафаэла Сильва (поражение)

До 73 кг: Данияр Шамшаев - Даниэль Каргнин (победа)

До 70 кг: Эсмигуль Куюлова - Кетлейн Куадрос (поражение)

До 90 кг: Абылайхан Жубаназр - Рафаэль Мачедо (победа)

Свыше 70 кг: Камила Берликаш - Беатрис Соуза (поражение)

Свыше 90 кг: Нурлыхан Шархан - Леонардо Гонсальвес (поражение)

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