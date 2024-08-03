Олимпиада 2024: сборная Казахстана по дзюдо проиграла Бразилии в 1/8 финала
Сегодня, 13:39
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Сегодня, 13:39Сегодня, 13:39
138Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
Сегодня, 3 августа, на Олимпиаде-2024 в Париже стартовали соревнования по дзюдо среди смешанных команд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстан начинал турнирный путь с матча 1/8 финала против сборной Бразилии. Противостояние завершилось со счётом 5:2 в пользу бразильских дзюдоистов.
Ниже представлены исходы всех схваток.
До 57 кг: Абиба Абужакынова - Рафаэла Сильва (поражение)
До 73 кг: Данияр Шамшаев - Даниэль Каргнин (победа)
До 70 кг: Эсмигуль Куюлова - Кетлейн Куадрос (поражение)
До 90 кг: Абылайхан Жубаназр - Рафаэль Мачедо (победа)
Свыше 70 кг: Камила Берликаш - Беатрис Соуза (поражение)
Свыше 90 кг: Нурлыхан Шархан - Леонардо Гонсальвес (поражение)