Олимпиада-2024: Сакен Бибосынов пробился в 1/4 финала
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
163Фото: olympic.kz / Турар Казангапов
Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 51 килограмма, выиграл свой первый поединок на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В 1/8 финала ему противостоял победитель чемпионата Европы-2024 Самет Гюмюш из Турции.
Бибосынов забрал стартовый раунд со счётом 4-1. Во втором казахстанец установил полный контроль в поединке, забрав трёхминутку – 5-0. Далее ему оставалось спокойно довести поединок до завершения, что он и сделал – Бибосынов одержал победу единогласным решением и вышел в 1/4 финала.
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