Олимпиада-2024: расписание выступления казахстанских атлетов на 9 августа

Национальный Олимпийский комитета Казахстана предоставил расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже 9 августа, передаёт BaigeNews.kz.

В расписании возможны изменения. Следите за трансляциями на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.

Указано время Астаны.