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Олимпиада-2024: расписание выступления казахстанских атлетов на 9 августа

Сегодня, 04:39
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НОК РК Сегодня, 04:39
Сегодня, 04:39
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Фото: НОК РК

Национальный Олимпийский комитета Казахстана предоставил расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже 9 августа, передаёт BaigeNews.kz.

В расписании возможны изменения. Следите за трансляциями на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.

Указано время Астаны.

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