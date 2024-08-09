Олимпиада-2024: расписание выступления казахстанских атлетов на 9 августа
Сегодня, 04:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:39Сегодня, 04:39
64Фото: НОК РК
Национальный Олимпийский комитета Казахстана предоставил расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже 9 августа, передаёт BaigeNews.kz.
В расписании возможны изменения. Следите за трансляциями на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.
Указано время Астаны.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- Пластический хирург показал восстановленный нос бывшей жены Аршавина
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Жуткое ДТП в Актюбинской области: создана рабочая группа