Олимпиада 2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
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7 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже состоится двенадцатый соревновательный день. Время выступлений казахстанских спортсменов предоставлено на сайте министерства туризма и спорта РКазахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Квалификация
Кто: Бекарыс Раматулла
Начало: 13:40
Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные раунды до 87 кг.
Кто: Нурсултан Турсынов
Начало: 14:00
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Квалификация
Кто: Сергей Емельянов
Начало: 14:40
Тхэквондо. Мужчины. 1/8 финала до 58 кг.
Кто: Самирхон Абабакиров — Вито Деллаквила (Италия)
Начало: 15:37
Трековые велогонки. Мужчины. Спринт. Квалификация
Кто: Андрей Чугай
Начало: 15:45
Бокс. Мужчины. Финал до 80 кг.
Кто: Нурбек Оралбай — Александр Хижняк (Украина)
Начало: 01:51
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал до 77 кг.
Кто: Демеу Жадраев — Н.Кусака (Япония)
Начало: 21:45
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