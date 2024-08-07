Олимпиада 2024: расписание выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа

7 августа на Олимпийских играх 2024 в Париже состоится двенадцатый соревновательный день. Время выступлений казахстанских спортсменов предоставлено на сайте министерства туризма и спорта РКазахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Квалификация

Кто: Бекарыс Раматулла

Начало: 13:40

Греко-римская борьба. Мужчины. Предварительные раунды до 87 кг.

Кто: Нурсултан Турсынов

Начало: 14:00

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Квалификация

Кто: Сергей Емельянов

Начало: 14:40

Тхэквондо. Мужчины. 1/8 финала до 58 кг.

Кто: Самирхон Абабакиров — Вито Деллаквила (Италия)

Начало: 15:37

Трековые велогонки. Мужчины. Спринт. Квалификация

Кто: Андрей Чугай

Начало: 15:45

Бокс. Мужчины. Финал до 80 кг.

Кто: Нурбек Оралбай — Александр Хижняк (Украина)

Начало: 01:51

Греко-римская борьба. Мужчины. Финал до 77 кг.

Кто: Демеу Жадраев — Н.Кусака (Япония)

Начало: 21:45