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Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 8 августа

Сегодня, 07:57
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НОК РК / Турар Казангапов Сегодня, 07:57
Сегодня, 07:57
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Фото: НОК РК / Турар Казангапов

Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 8 августа, передаёт BaigeNews.kz.

В расписании указано время Астаны, возможны изменения. Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.

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