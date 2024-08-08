Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 8 августа

Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 8 августа, передаёт BaigeNews.kz.

В расписании указано время Астаны, возможны изменения. Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.