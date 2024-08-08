Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 8 августа
Сегодня, 07:57
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Сегодня, 07:57Сегодня, 07:57
170Фото: НОК РК / Турар Казангапов
Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 8 августа, передаёт BaigeNews.kz.
В расписании указано время Астаны, возможны изменения. Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканах Qazsport, Qazaqstan, "Хабар", El Arna и Jibek Joly.