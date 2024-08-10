Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 10 августа
Сегодня, 05:51
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Сегодня, 05:51Сегодня, 05:51
125Фото: НОК РК / Сали Сабиров
Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 10 августа, передаёт BaigeNews.kz.
10 августа (суббота) выступают четыре спортсмена по четырём видам спорта (современное пятиборье, вольная борьба, брейкинг, велотрек). Казахстан будет участвовать в разыгрывании одного комплекта медалей по одному виду спорта.
Современное пятиборье: Елена Потапенко в индивидуальном выступлении будет участвовать в полуфиналах соревнования.
Вольная борьба: Алишер Ергали в весе 97 кг будет бороться в квалификации и полуфинале.
Брейкинг: Амир Закиров будет бороться за золотую медаль.
Велотрек: Андрей Чугай в дисциплине кейрин будет выступать в первом раунде.
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