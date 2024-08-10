Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 10 августа

Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 10 августа, передаёт BaigeNews.kz.



10 августа (суббота) выступают четыре спортсмена по четырём видам спорта (современное пятиборье, вольная борьба, брейкинг, велотрек). Казахстан будет участвовать в разыгрывании одного комплекта медалей по одному виду спорта.

Современное пятиборье: Елена Потапенко в индивидуальном выступлении будет участвовать в полуфиналах соревнования.

Вольная борьба: Алишер Ергали в весе 97 кг будет бороться в квалификации и полуфинале.

Брейкинг: Амир Закиров будет бороться за золотую медаль.

Велотрек: Андрей Чугай в дисциплине кейрин будет выступать в первом раунде.