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Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 10 августа

Сегодня, 05:51
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НОК РК / Сали Сабиров Сегодня, 05:51
Сегодня, 05:51
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Фото: НОК РК / Сали Сабиров

Представлено расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Париже на 10 августа, передаёт BaigeNews.kz
 
10 августа (суббота) выступают четыре спортсмена по четырём видам спорта (современное пятиборье, вольная борьба, брейкинг, велотрек). Казахстан будет участвовать в разыгрывании одного комплекта медалей по одному виду спорта.

Современное пятиборье: Елена Потапенко в индивидуальном выступлении будет участвовать в полуфиналах соревнования.

Вольная борьба: Алишер Ергали в весе 97 кг будет бороться в квалификации и полуфинале.

Брейкинг: Амир Закиров будет бороться за золотую медаль.

Велотрек: Андрей Чугай в дисциплине кейрин будет выступать в первом раунде.

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