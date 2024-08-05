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Олимпиада-2024: программа выступлений казахстанских спортсменов на 5 августа

Сегодня, 04:47
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Министерство туризма и спорта Сегодня, 04:47
Сегодня, 04:47
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Фото: Министерство туризма и спорта

5 августа на Олимпиаде выступают 5 казахстанских спортсменов по 3 видам спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

 Стендовая стрельба
12:00 Квалификация. Выступают пара микс в ските Асем Орынбай и Эдуард Ещенко.

18:00 Финал.

Легкая атлетика
15:50 Квалификация. В дисциплине 200 м женщины в утешительном забеге выступает Ольга Сафронова.

23:45 Полуфинал.

Греко-римская борьба
18:00 Квалификация В весовой категории 60 кг выступает Айдос Султангали, в весовой категории 130 кг выступает Алимхан Сыздыков.

00:00 Полуфинал.

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