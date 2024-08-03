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Олимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 3 августа

Сегодня, 08:18
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gqmagazine.fr Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: gqmagazine.fr

3 августа за медали Олимпиады-2024 будут бороться сборная Казахстана по дзюдо, гимнасты Милад Карими и Нариман Курбанов, велосипедисты Алексей Луценко и Евгений Федоров, а также боксёрша Назым Кызайбай, которая попытается выйти в полуфинал и гарантировать себе олимпийскую медаль, передаёт BaigeNews.kz.  со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины, скит. Квалификация, первый день
Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Начало: 12:00, финал 18:30

ДЗЮДО

Командные соревнования. 1/8 финала
Начало: 11:00 
Казахстан - Бразилия
Ориентировочно: 13:00. Финал: 19:00

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины. Шоссейные велогонки. Групповая гонка
Алексей Луценко, Евгений Федоров
Начало: 14:00
 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины. Вольные упражения. Финал
Милад Карими
Начало: 18:30
 
БОКС

50 кг. Женщины. 1/4 финала
Назым Кызайбай (Казахстан) - Ингрит Валенсия (Колумбия)
Начало: 19:50

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины. Упражнения на коне. Финал
Нариман Курбанов
Начало: 20:16

Посмотреть XXXIII Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly.

 

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