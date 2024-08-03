Олимпиада-2024: кто из казахстанских спортсменов выступит 3 августа

3 августа за медали Олимпиады-2024 будут бороться сборная Казахстана по дзюдо, гимнасты Милад Карими и Нариман Курбанов, велосипедисты Алексей Луценко и Евгений Федоров, а также боксёрша Назым Кызайбай, которая попытается выйти в полуфинал и гарантировать себе олимпийскую медаль, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины, скит. Квалификация, первый день

Асем Орынбай, Эдуард Ещенко

Начало: 12:00, финал 18:30

ДЗЮДО

Командные соревнования. 1/8 финала

Начало: 11:00

Казахстан - Бразилия

Ориентировочно: 13:00. Финал: 19:00

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины. Шоссейные велогонки. Групповая гонка

Алексей Луценко, Евгений Федоров

Начало: 14:00



СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины. Вольные упражения. Финал

Милад Карими

Начало: 18:30



БОКС

50 кг. Женщины. 1/4 финала

Назым Кызайбай (Казахстан) - Ингрит Валенсия (Колумбия)

Начало: 19:50

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Мужчины. Упражнения на коне. Финал

Нариман Курбанов

Начало: 20:16

Посмотреть XXXIII Олимпийские игры в прямом эфире можно на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар, Ел арна и JibekJoly.