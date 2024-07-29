Олимпиада-2024: Казахстанская пловчиха стала второй, но выбыла из борьбы за медали
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
114Фото: Сали Сабиров
Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова в рамках Олимпиады-2024 приняла участие в квалификационных заплывах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она представляла страну в плавании на 100 метров на спине. В своем заплыве Игнатова была второй. Однако пройти в полуфинал не смогла.
В 1/2 финала по итогам отборочного этапа попадали 16 спортсменок с лучшим временем. Казахстанка в итоге стала 26-й, завершив борьбу за медали.
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