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Олимпиада-2024: Казахстанская пловчиха стала второй, но выбыла из борьбы за медали

Сегодня, 15:16
АВТОР
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Сали Сабиров Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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Фото: Сали Сабиров

Казахстанская пловчиха Ксения Игнатова в рамках Олимпиады-2024 приняла участие в квалификационных заплывах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

Она представляла страну в плавании на 100 метров на спине. В своем заплыве Игнатова была второй. Однако пройти в полуфинал не смогла.

В 1/2 финала по итогам отборочного этапа попадали 16 спортсменок с лучшим временем. Казахстанка в итоге стала 26-й, завершив борьбу за медали.

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