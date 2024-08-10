Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завершила Олимпиаду на 17-м месте
Сегодня, 01:05
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Сегодня, 01:05Сегодня, 01:05
131Фото: НОК РК / Сали Сабиров
Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей заняла 17-е место в финале бега на 10 километров на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Её показатель времени составляет 31 минуту 26,6 секунды. Отметим, что лучший результат Дейзи на этой дистанции 30:52.43 секунды.
Первой финишировала Беатрис Чебет (Кения). Серебро у чемпионки Европы Нади Баттоклетти (Италия). Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио Сифан Хассан (Нидерланды).
Всего в финале выступили 25 атлеток, трое не смогли финишировать.
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