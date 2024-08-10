Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завершила Олимпиаду на 17-м месте

Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей заняла 17-е место в финале бега на 10 километров на Олимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Её показатель времени составляет 31 минуту 26,6 секунды. Отметим, что лучший результат Дейзи на этой дистанции 30:52.43 секунды.

Первой финишировала Беатрис Чебет (Кения). Серебро у чемпионки Европы Нади Баттоклетти (Италия). Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио Сифан Хассан (Нидерланды).

Всего в финале выступили 25 атлеток, трое не смогли финишировать.